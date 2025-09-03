PR cancela Festa do Livro em Belém devido a acidente com vítimas mortais em Lisboa

O Presidente da República cancelou hoje a Festa do Livro no Palácio de Belém, que iria decorrer entre quinta-feira e domingo, devido ao acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, que provocou vítimas mortais.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, a Festa do Livro "será marcada para data a fixar e em recinto fechado", em acordo com com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Na nota, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu cancelar esta iniciativa "em memória das vítimas mortais do gravíssimo acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, e em solidariedade com as famílias enlutadas".

"O Presidente das República, que já lamentou profundamente o acidente ocorrido esta tarde, reitera o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta grande tragédia", lê-se na mesma nota.