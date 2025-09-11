Hasteada bandeira vermelha na zona do Clube Naval do Funchal e Caniçal

Foi hasteada bandeira vermelha na zona do mar do Clube Naval do Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, a decisão surgiu após análises à qualidade da água, que levaram a Autoridade de Saúde a determinar a interdição temporária da prática balnear naquele espaço.

O mesmo aconteceu hoje na zona do Hotel ‘Dreams Madeira Resort’, no Caniçal.