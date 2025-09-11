Hasteada bandeira vermelha na zona do Clube Naval do Funchal e Caniçal
Foi hasteada bandeira vermelha na zona do mar do Clube Naval do Funchal.
Segundo o DIÁRIO apurou, a decisão surgiu após análises à qualidade da água, que levaram a Autoridade de Saúde a determinar a interdição temporária da prática balnear naquele espaço.
O mesmo aconteceu hoje na zona do Hotel ‘Dreams Madeira Resort’, no Caniçal.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo