"As Zonas Altas também são Funchal", lembra Ricardo Lume

A CDU realizou, esta manhã, uma jornada de contacto com a população das Zonas Altas do Funchal. Ocasião em que o cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal diz ter constatado um "profundo sentimento de abandono, revolta e injustiça que atinge milhares de funchalenses".

“Lamentavelmente, sucessivos executivos da CMF – sejam do PSD/CDS ou do PS – têm deixado as populações das Zonas Altas entregues ao esquecimento e ao desprezo", apontou Ricardo Lume, vincando que "faltam acessibilidades dignas, falta saneamento básico, faltam bolsas de estacionamento, faltam transportes públicos regulares e eficazes".

Infelizmente, a Câmara só conhece o caminho das Zonas Altas para cobrar IMI, taxas e serviços… ou para aparecer de forma oportunista em vésperas de eleições”, atira o candidato em jeito de crítica.

“Os impostos pagos com esforço pelas famílias trabalhadoras das Zonas Altas não podem continuar a ser desviados para alimentar os negócios milionários da Estrada Monumental, para projectos feitos à medida da turistificação descontrolada e para servir apenas interesses de estrangeiros endinheirados”, sustenta Ricardo Lume, recordando ainda as "décadas de promessas vazias traduziram-se em inércia, desigualdade e discriminação territorial".