CDR Prazeres na Final Four da Liga de Clubes 2025 em badminton

O Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres está na Four da Liga de Clubes, após os resultados obtidos na 3.ª Jornada da Liga de Clubes - Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores, 1.ª Divisão, que se realizou nos dias 6 e 7 de Setembro, no Pavilhão do AAE, em Espinho.

A equipa foi constituída, nesta jornada, por Duarte N. Anjo, Pedro H. Portelas, Rodrigo Dias, Rodrigo Borrageiro, Cláudia Lourenço, Francisca Cerdas, Lara Rafael Ferreira, Alicia Castanho, Andreia Agrela e Núria Nascimento, acompanhados pelo presidente do CDR Prazeres, Francisco Casimiro.

O CDR Prazeres viria a vencer os dois encontros agendados para esta jornada, frente à Associação Académica de Espinho por 4-1, e frente ao Sporting Clube de Braga por 4-1, terminando em 3.º Lugar do grupo, com 13 pontos, carimbando a sua passagem à Final Four da Liga de Clubes.

A Final Four da Liga de Clubes - Taça Henrique Pinto irá decorrer nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2025, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.

