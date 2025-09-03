Madeirense Susana Sousa Gomes integra Comité Técnico dos Masters da World Aquatics

A atleta madeirense Susana Sousa Gomes, do Clube Naval do Funchal é uma das mais recentes membros do Comité Técnico dos Masters da World Aquatics - anteriormente conhecida por Federação Internacional de Natação (FINA).

"A presença de Susana Sousa Gomes no Comité Técnico dos Masters da World Aquatics reforça o reconhecimento internacional da sua dedicação e experiência", fez questão de referir o Clube Naval do Funchal na nota enviada à imprensa.

Já a Associação de Natação da Madeira endereçou os parabéns à nadadora navalista na página de facebook.

"Mais um momento histórico da natação madeirense. Parabéns!"