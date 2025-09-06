BE denuncia "abandono completo" dos bairros sociais do Funchal

Dina Letra, candidata do BE-Madeira à CMF, denunciou este sábado o estado de abandono dos bairros sociais do Funchal, acusando a Câmara Municipal liderada pela coligação PSD/CDS de ter "descurado completamente" o seu património habitacional nos últimos quatro anos.

Durante uma visita aos bairros do Canto do Muro e Santa Maria, Dina Letra classificou a situação como "o espelho daquela que tem sido a política da habitação da Câmara Municipal do Funchal", caracterizada pelo "abandono das populações do bairro" e "desleixo e incompetência".

Uma das principais críticas da bloquista centra-se no alegado desperdício de fundos comunitários. Segundo Dina Letra, o executivo municipal "deixou perder 26 milhões de euros que estavam disponíveis do PRR no âmbito da estratégia local de habitação", tendo aproveitado apenas "3 milhões e tal para construir 33 fogos na Nazaré".

"Imaginemos o que não seria possível fazer com os outros 23 milhões de euros que estariam disponíveis", questionou a deputada, classificando esta gestão como "uma política completamente vergonhosa" num momento em que "a habitação é a mais grave emergência que nós temos na nossa cidade".

Para inverter esta situação, o BE propõe recuperar os fundos não utilizados e aproveitar as verbas do próximo quadro comunitário. Dina Letra defendeu um investimento robusto em habitação pública, lembrando que Portugal é "do país da Europa com menos investimento em habitação pública".

A bloquista advogou também pela reabilitação de habitações, tanto nos bairros sociais como das casas de "funchalenses que têm menos condições, inclusive pessoas da classe média mais baixa que ficam fora do acesso a vários benefícios e apoios sociais".

Relativamente ao bairro do Canto do Muro, Dina Letra atribuiu a situação actual a "uma negligência e um favorecimento que os executivos do PSD fizeram ao longo dos anos", acusando-os de terem "favorecido um construtor em particular, pondo em causa a segurança de centenas de pessoas".

A deputada criticou o facto de a Câmara ter adquirido apartamentos "quando já havia problemas estruturais identificados" e de agora a solução apresentada ser "derrubar tudo sem sequer tentarem ver se é possível recuperar o bairro".

No bairro de Santa Maria Maior, Dina Letra denunciou a existência de "mais de 10 casas que estão fechadas" após a morte dos seus ocupantes, numa altura em que "milhares de famílias" estão inscritas na Sociohabitafunchak à espera de habitação.

"Com tanta carência de habitação (...) a Câmara opta por fechar casas quanto a hipótese de dar a arrendar a pessoas com dificuldades", criticou, questionando quais são "os objetivos últimos da Câmara para o bairro de Santa Maria", se será "deitar aquilo tudo abaixo" ou "vender aos privados".

A candidata do BE concluiu alertando para uma situação em que, "além do abandono", as casas fecham e "a Câmara não as atribui a outras famílias que precisam".