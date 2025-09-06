PAN denuncia abandono do Porto Novo e propõe requalificação

O PAN-Madeira visitou recentemente a zona do Porto Novo, no concelho de Santa Cruz, onde diz ter testemunhado no terreno o "elevado estado de abandono" a que esta área foi votada. Sob o mote 'Melhor é possível por Santa Cruz', a comitiva do PAN constatou uma "profunda degradação e descaracterização deste vale, com consequências evidentes ao nível ambiental, paisagístico e turístico".

O PAN constata que "aquilo que poderia ser um verdadeiro ex-libris do concelho, com enorme potencial para o turismo de natureza, ecoturismo e lazer ao ar livre, está hoje entregue ao abandono e à exploração desordenada por parte de um conjunto reduzido de empresas. Esta situação tem provocado a descaracterização do território e a desvalorização do património natural da zona. Para além disso, são visíveis indícios de actividades poluentes, com impactos negativos no solo, no ar e nas linhas de água que atravessam a área",

O que encontramos em Porto Novo é inadmissível. Estamos a falar de uma zona com enorme valor ecológico e paisagístico, completamente ao abandono, descaracterizada e poluída. Isto é sintomático de um modelo de desenvolvimento que exclui as pessoas, ignora o ambiente e favorece sempre os mesmos. Santa Cruz merece mais e melhor. Válter Ramos, candidato do PAN à Câmara Municipal de Santa Cruz

O partido defende uma requalificação total da zona do Porto Novo, assente numa visão sustentável, integradora e ambientalmente responsável. Neste sentido, salienta que importa criar um parque ecológico, com percursos pedonais, ciclovias, zonas de merendas e espaços de lazer. Assim, a recuperação das linhas de água e a renaturalização do vale é vista como "fundamental", promovendo a plantação de espécies autóctones e a valorização da biodiversidade local;

O partido defende ainda a reavaliação da presença de empresas poluentes na área, com vista à sua reconversão ou relocalização, em articulação com as autoridades competentes.

Temos de devolver este vale à população e à natureza. O PAN quer transformar Porto Novo numa referência regional de reabilitação ecológica, com espaços para as famílias, para a educação, para o lazer e para a biodiversidade. É preciso coragem política para mudar o rumo das coisas e nós temos essa coragem. Válter Ramos, candidato do PAN à Câmara Municipal de Santa Cruz

O PAN garante que continuará a levar este tema às instâncias competentes, quer a nível regional, quer autárquico, exigindo respostas concretas e urgentes.