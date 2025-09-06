Cancelo e João Félix titulares na equipa de Portugal em Erevan

O lateral João Cancelo e o avançado João Félix vão hoje ser titulares na equipa de Portugal, que defronta a Arménia, em Erevan, no arranque do Grupo F de apuramento para o Mundial2026 de futebol.

No Vazgen Sargsyan Republican Stadium, o selecionador Roberto Martínez escolheu João Cancelo, que falhou a conquista da Liga da Nações devido a lesão, para o lado direito da defesa e João Félix para auxiliar o capitão Cristiano Ronaldo no ataque, numa altura em que são atualmente colegas de equipas nos sauditas do Al Nassr.

Em caminho contrário, o sub-capitão Bernardo Silva vai iniciar a partida no banco de suplentes.

Além de juntar a dupla do Al Nassr no ataque, Martínez juntou também João Neves e Vitinha, colegas no Paris Saint-Germain, no meio campo, algo que nunca fez na 'final four' da Liga das Nações.

Em Munique, Neves foi titular nos dois jogos, mas atuou sempre, com alguma surpresa, como lateral direito.

Isto significa que Portugal vai atuar com Diogo Costa na baliza, com o guarda-redes a ter à sua frente Cancelo na direita, Nuno Mendes na esquerda e Ruben Dias e Gonçalo Inácio como dupla de centrais.

Bruno Fernandes completa o trio de meio com João Neves e Vitinha, enquanto João Félix e Pedro Neto aparecem no apoio a Cristiano Ronaldo.

O encontro está agendado para as 20:00 (17:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

Logo após a partida, a comitiva lusa viaja até Budapeste onde no 09 de setembro defronta a Hungria, na segunda jornada do Grupo F.