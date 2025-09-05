Ribeira Brava prevê investir 400 mil euros em apoios à educação

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava prevê investir um total de 400 mil euros em apoios à educação, neste ano lectivo. Ricardo Nascimento realizou, esta semana, uma entrega simbólica dos vouchers para aquisição de material escolar, na Escola EB1/PE do Campanário, à professora Leonete Reis.

Estes vouchers significam um apoio de 40 euros destinado a todos os alunos do concelho. Ainda na ocasião, entregou os manuais de inglês para os alunos do 1.º e 2.º anos do ensino básico, "que passam a contar com mais este material didático no processo de aprendizagem". Estão ainda previstos melhoramentos de de alguns espaços escolares.

“A autarquia valoriza a escola, valoriza a educação e todos os anos investe nos seus alunos para que se tornem cidadãos autónomos. Em simultâneo, ajuda as famílias a suportarem algumas despesas com os seus educandos através de alguns apoios importantes”, assumiu o presidente da Câmara.

Ricardo Nascimento apontou também a oferta da Escola Virtual e Aula Digital, um complemento que incentiva aos estudos e que é visto como uma mais-valia no acesso às tecnologias. “Não podemos estar alheios ao acesso à informação que é cada vez é mais rápido e queremos facultar essa ferramenta aos nossos alunos para que aprendam a questionar, a pesquisar, a saber criticar a pesquisa, contribuindo para o seu enriquecimento”, referiu Ricardo Nascimento.

O prémio de mérito escolar aos melhores alunos do ano lectivo passado é outro dos apoios que será atribuído em breve. “A educação é um pilar fundamental no nosso concelho e nós estamos com os professores, com a comunidade escolar, porque são peças fundamentais para que os nossos alunos tenham desenvolvimento cognitivos, conhecimentos e adquiram muitas competências para serem mais autónomos e cidadãos do mundo”, explicou o autarca