Nome do novo titular da Educação "só na próxima semana"

O presidente do Governo Regional referiu que o nome do novo titular da pasta da Educação só será conhecida na próxima semana.

"Vamos tomar essa decisão na altura própria. Não confirmo, nem desconfirmo", respondeu Miguel Albuquerque, quando questionado pelos jornalistas sobre se Elsa Fernandes seria a sucessora de Jorge Carvalho.

À margem da inauguração da exposição 'Just a Wink' na Quinta Magnólia, Albuquerque admitiu, porém, alterações na estrutura da Secretaria, nomeadamente a eventual passagem da tutela da comunicação social e da justiça para outras secretarias.