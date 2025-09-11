Reino Unido anuncia acordo com a Ucrânia para desenvolver equipamento militar

O Reino Unido anunciou ontem um acordo com a Ucrânia para partilhar projetos e desenvolver em conjunto equipamento militar avançado.

O ministro da defesa britânico, John Healey, vai apresentar na quinta-feira a primeira iniciativa, o drone intercetor "Project OCTOPUS", na feira de Equipamentos de Defesa e Segurança Internacional, em Londres.

O drone será fabricado no Reino Unido e vai ser entregue à Ucrânia para reforçar a sua defesa contra a invasão russa, que começou em 2022.

O projeto incluí drones intercetores de defesa aérea, destacando que são mais baratos do que os mísseis convencionais e eficazes na neutralização de ataques aéreos russos, indicou o Ministério da Defesa em comunicado.

O acordo permite a colaboração entre empresas britânicas e ucranianas e o desenvolvimento conjunto da propriedade intelectual, impulsionando a indústria de defesa e a inovação tecnológica, acrescentou a defesa britânica.