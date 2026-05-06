EUA são interlocutor essencial da Santa Sé

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou hoje que os Estados Unidos continuam a ser um interlocutor essencial para a Santa Sé, antes da visita do chefe da diplomacia norte-americana.

De ascendência cubana, o secretário de Estado do Governo Trump, Marco Rubio, que se desloca na quinta-feira ao Vaticano, já fez saber que pretende falar com o Papa Leão XIV sobre o envio de ajuda humanitária para Cuba, mergulhada numa grave crise económica devido ao aumento das sanções impostas pelos Estados Unidos (EUA).

"Não emito juízos sobre os ataques [ao Papa] feitos pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, mas os Estados Unidos são e continuam a ser um interlocutor essencial para a Santa Sé", declarou Pietro Parolin, em declarações à imprensa, antes de se reunir com Rubio.

Na sua audiência geral, Leão XIV afirmou hoje que a Igreja Católica tem a missão de "pronunciar palavras claras para rejeitar tudo o que mortifica a vida e impede o seu desenvolvimento, e de tomar posição em favor dos pobres, dos explorados, das vítimas da violência e da guerra", bem como "denunciar o mal em todas as suas formas e proclamar a paz".

Na terça-feira, o Papa tinha afirmado que se alguém quisesse criticá-lo, que o fizesse "com a verdade", após os mais recentes ataques de Donald Trump, e defendeu a missão da Igreja como "pregar o Evangelho e a paz".

"A missão da Igreja é pregar o Evangelho e a paz; portanto, se alguém me quiser criticar por proclamar o Evangelho, que o faça com a verdade, pois há anos que a Igreja se manifesta contra todas as armas nucleares, e não há dúvidas sobre isso", disse aos jornalistas, à saída da sua residência em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

As declarações do primeiro chefe da Igreja Católica norte-americano surgiram após novas acusações de Trump no canal de notícias Salem, em que acusou o Papa de "pôr em perigo muitos católicos" pela sua alegada falta de firmeza em relação ao programa nuclear do Irão.