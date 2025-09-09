Nova época de nomeação de tempestades

A época 2025/2026 de tempestades extratropicais na Europa começou oficialmente no passado dia 1 de Setembro. A informação foi divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a 5 de Setembro, assinalando também a publicação da lista de nomes que serão atribuídos às tempestades que venham a afectar o grupo sudoeste europeu, no qual Portugal está incluído.

Nomear tempestades: porquê e para quê?

A prática de nomear tempestades extratropicais é relativamente recente na Europa e surgiu da necessidade de melhorar a comunicação com o público e as entidades de protecção civil. A experiência tem mostrado que atribuir nomes facilita a percepção do risco, aumenta a atenção dos cidadãos e ajuda a evitar a propagação de informações contraditórias.

Além disso, a nomeação permite uniformizar a linguagem entre os vários serviços meteorológicos e facilita a análise científica e histórica de fenómenos que podem provocar elevados danos humanos e materiais.

O grupo sudoeste ganha novo membro

O processo de atribuição de nomes às tempestades é coordenado pela EUMETNET — a rede europeia de serviços meteorológicos. Na prática, a Europa está dividida em grupos regionais, sendo que Portugal pertence ao grupo sudoeste.

Até agora este grupo era composto pelo IPMA (Portugal), pela AEMET (Espanha), pela Météo-France (França), pelo RMI (Bélgica) e pelo MeteoLux (Luxemburgo). Este ano, junta-se pela primeira vez o Servei Meteorològic Nacional, serviço meteorológico do Principado de Andorra.

Critérios de nomeação

Nem todas as depressões atmosféricas recebem nome. O critério fundamental para a nomeação está relacionado com a gravidade dos impactos previstos. Sempre que se verifica a necessidade de emitir avisos meteorológicos de nível laranja ou vermelho no sistema internacional MeteoAlarm, a tempestade pode ser baptizada.

O parâmetro meteorológico mais relevante é o vento, mas situações em que se antecipa impacto severo devido a outros factores — como chuva intensa, queda de neve ou condições de mar adversas — também podem justificar a atribuição de nome.

Importa ainda referir que, quando uma tempestade tropical formada no Atlântico é nomeada pelo National Hurricane Center (NHC) e sofre transformação em tempestade extratropical ao aproximar-se da Europa, mantém o nome original na comunicação feita pelo IPMA e pelos restantes serviços meteorológicos europeus.

Lista de nomes 2025/2026

O IPMA divulgou a lista oficial de nomes para as tempestades extratropicais do grupo sudoeste europeu para a temporada 2025/2026:

Alice

Berenice

Caetano

Diana

Emília

Félix

Gisela

Hugo

Irene

Joaquim

Klara

Lúcia

Martim

Nuno

Olga

Pedro

Quim

Rita

Sérgio

Teresa

Ulisses

Um sistema que salva vidas

O IPMA sublinha que a nomeação de tempestades se tem revelado uma ferramenta eficaz de prevenção e gestão do risco. Ao facilitar a comunicação e ao criar maior consciência pública sobre a gravidade destes fenómenos, este procedimento contribui para proteger vidas e bens, permitindo também uma resposta mais coordenada entre meteorologistas e autoridades de protecção civil.