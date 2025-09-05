Estrela da Calheta traça objectivos e quer nova sede

O presidente do Estrela da Calheta, Francisco Fernandes, apresentou os objectivos para a nova época desportiva, destacando o crescimento do clube, que já conta com cerca de 200 atletas inscritos e prevê ultrapassar os 240 durante a época.

Carlos Teles lembra o forte investimento no Desporto Foi durante a apresentação das várias modalidades do Estrela da Calheta que o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, reafirmou o forte compromisso do município com o desporto e com a formação de jovens atletas, sublinhando que esta é uma prioridade da acção política local.

Com modalidades como futebol, futsal, bilhar, atletismo, basquetebol e petanca, o dirigente sublinhou que a prioridade passa não apenas pelos resultados desportivos, mas sobretudo pela formação integral dos jovens. “Queremos formar atletas, mas acima de tudo formar homens e cidadãos para o futuro”, afirmou.

Francisco Fernandes aproveitou para reforçar um pedido antigo: a renovação da sede do clube. “Temos necessidade urgente de uma sede onde possamos ter espaços de convívio, salas de estudo e condições que complementem a formação dos nossos atletas. Já foi uma promessa feita pelo senhor presidente Carlos Teles, que tem feito um trabalho fantástico nos últimos 12 anos. Esperamos que ainda seja possível ver essa promessa cumprida”, apelou.

No futebol sénior, o objectivo é lutar pelo título de campeão regional, enquanto nas seniores femininas a meta passa por manter o estatuto de campeãs regionais e vencedoras da Supertaça. Ainda assim, o presidente reforçou que apenas uma pequena parte dos jovens seguirá carreira desportiva, pelo que a missão do clube continua a ser dar ferramentas de formação aos atletas.