Rubina Leal afirma que “estatística é um pilar fundamental da nossa Região"

Rubina Leal realça o trabalho desempenhado pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) ao longo dos seus 45 anos de existência. A celebração do 45.º aniversário como serviço regionalizado já tinha sido noticiada pelo DIÁRIO.

Para assinalar a efeméride, a DREM está a recolher depoimentos de várias figuras públicas ligadas à área da política, da academia, do sector económico privado e da comunicação social. O primeiro vídeo a ser divulgado é o da presidente da Assembleia Legislativa Regional.