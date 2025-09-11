Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de crianças em Castelo Branco

Um homem de 36 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela alegada prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, em Castelo Branco, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção do homem foi realizada, através da Diretoria do Centro, na quarta-feira.

Em causa está a prática de alegados crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos entre 2019 e 2024, em Castelo Branco.

"Os abusos entretanto denunciados pela progenitora da vítima, um menino de 9 anos, tiveram lugar em contexto intrafamiliar, sendo o suspeito, à data do início dos abusos, companheiro da referida progenitora", adianta a PJ.

Segundo a Polícia Judiciária, através da investigação realizada, apurou-se que o suspeito, que se encontrava no estrangeiro, poderia estar em vias de regressar a Portugal.

Em função dessa informação foi possível localizar o suspeito e detê-lo no aeroporto Humberto Delgado, na cidade de Lisboa, quando se encontrava a entrar em território nacional.

O homem foi detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Castelo Branco.

O detido foi, etretanto, presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.