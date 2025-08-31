Moradores de Machico queixam-se de mato junto a contentores

Alguns moradores da Rua João Paulo II, no sítio do Cerrado do Gato, em Machico, têm vindo a queixar-se da frequente deposição de mato junto a contentores de lixo.

Segundo afirmam, "as pessoas não depositam o mato no contentor", o que faz com que o mesmo não seja recolhido e provoque a proliferação de pragas, nomeadamente de ratos e baratas.

Além disso, os moradores deste sítio afirmam que a limpeza dos contentores não é feita adequadamente e queixam-se de que muitas vezes há atrasos na recolha de lixo e de ‘monstros’, que “permanecem durante vários dias no local”.