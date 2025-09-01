Acidente congestiona Via Rápida no Funchal

Um acidente de trânsito na zona da Ponte de João Gomes está a provocar congestionamento na Via Rápida (VR1), no km 17, no sentido Ribeira Brava – Machico, com extensão de cerca de 1,5 km. Não se conhecem, para já, mais pormenores sobre a ocorrência, e os Bombeiros Voluntários Madeirenses não foram chamados a intervir. A informação foi divulgada pela Info Vias às 17h08.