Acidente congestiona Via Rápida no Funchal

Na Ponte de João Gomes, sentido Ribeira Brava - Machico

Um acidente de trânsito na zona da Ponte de João Gomes está a provocar congestionamento na Via Rápida (VR1), no km 17, no sentido Ribeira Brava – Machico, com extensão de cerca de 1,5 km. Não se conhecem, para já, mais pormenores sobre a ocorrência, e os Bombeiros Voluntários Madeirenses não foram chamados a intervir. A informação foi divulgada pela Info Vias às 17h08.

