Doentes queixam-se de médicos externos Há clínicos contratados para fazer serviço pontual no SESARAM que se têm recusado a acompanhar pacientes internados, alegando que essas tarefas não se enquadram na prestação acordada. Serviço de Saúde garante não ter “registo formal” de reclamações. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 4 de Setembro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Torneio de Golfe DIÁRIO regressa para a 11.ª edição Evento realiza-se a 27 de Setembro, no Clube de Golf do Santo da Serra, reunindo mais de 100 atletas, entre iniciantes e profissionais

Outros destaques:

"Sinto-me sempre em casa nas ilhas" Miguel Araújo é um dos cabeças-de-cartaz do Festival MEO Sons do Mar, que arranca amanhã. Arraial da Ponta Delgada começa hoje e propõe cinco dias de festa.

Pedido de libertação chegou ao Supremo 'Habeas Corpus' para protagonista da agressão em Machico será decidido em breve.

E, por fim, Acidente no Elevador da Glória faz 15 mortos O descarrilamento do eléctrico em Lisboa causou ainda 18 feridos, 5 dos quais em estado grave. PJ investiga a tragédia. Decretado um dia de luto nacional.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.