Acidente com autocarro faz 15 mortos e 16 feridos no Sri Lanka

Quinze pessoas morreram e 16 ficaram feridas num acidente de autocarro numa região montanhosa do Sri Lanka, informou hoje um porta-voz da polícia.

O autocarro terá saído da estrada e caído num precipício de aproximadamente 300 metros de altura.

O acidente ocorreu perto da cidade de Wellawaya, que fica a cerca de 280 quilómetros a leste da capital Colombo.

O acidente matou 15 pessoas e feriu 16, incluindo cinco crianças, informou o porta-voz da polícia, Fredrick Wootler.

De acordo com a mesma fonte, uma investigação policial inicial permitiu perceber que o motorista conduzia a alta velocidade, tendo perdido o controlo do autocarro que colidiu noutro veículo e contra as grades de proteção antes de cair do penhasco.

No momento do acidente, quase 30 pessoas viajavam no autocarro.

A televisão local mostrou imagens do autocarro muito danificado.

Equipas de resgate, incluindo soldados, policias e voluntários removeram os feridos durante a noite em terreno acidentado.

Acidentes fatais com autocarros são comuns no Sri Lanka, especialmente nas regiões montanhosas, muitas vezes devido à condução imprudente e às estradas estreitas e mal conservadas.