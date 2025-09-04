Morreu o estilista Giorgio Armani
O estilista Giorgio Armani morreu aos 91 anos, anunciou hoje o Grupo Armani, em comunicado.
"O criador, fundador e força motriz da empresa, Giorgio Armani, morreu em paz, rodeado pelos seus entes queridos. Trabalhou até aos últimos dias e dedicou-se à empresa que fundou, às suas criações e aos vários projetos que iniciou", anunciou o grupo.
Giorgio Armani era "um ícone do pronto-a-vestir de Milão que revolucionou a moda com 'looks' desestruturados", escreve a agência Associated Press.
Designer e empresário, Giorgio Armani manteve a direção de um grupo de moda cuja faturação ultrapassa os 2,3 mil milhões de euros anuais, segundo as contas mais recentes, de acordo com as agências internacionais de notícias.