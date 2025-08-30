Catarina Martins admite estar a ponderar candidatura a Belém

A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) e eurodeputada Catarina Martins admitiu hoje estar a ponderar uma candidatura às próximas eleições presidenciais, assumindo-se como alternativa para aqueles que não têm em quem votar.

"Tenho falado com muita gente que me diz que não tem em quem votar. E que sente que não pode ficar de fora das [eleições] presidenciais. A capacidade de haver novos diálogos, novas respostas, novas formas de colocar os problemas. E eu estou disposta a fazer esse caminho", disse aos jornalistas Catarina Martins.

Em declarações à margem do Fórum Socialismo, que começou hoje e termina domingo, em Coimbra, a antiga coordenadora do BE não deu ainda uma resposta final sobre uma eventual candidatura presidencial.

"Tenho feito muitas conversas, estamos a organizar-nos. Em breve poderei falar convosco e, quando chegar o momento, tenho todo o gosto em fazê-lo", adiantou.

Questionada sobre se esta tomada de posição é já um 'sim' definitivo a uma candidatura presidencial, a antiga coordenadora bloquista não respondeu.

"Vou falar convosco muito em breve, isso é o que vos posso dizer", declarou.