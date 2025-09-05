NAPA levam energia e emoção ao público do Parque de Santa Catarina

A banda madeirense que venceu o Festival da Canção em 2025, trouxe ao palco do MEO Sons do Mar uma energia contagiante, marcada por uma fusão de músicas modernas que remeteram a raízes locais.

O público vibrou e acompanhou o espectáculo dos nomeados para a 29.ª edição da Gala dos Globos de Ouro na categoria de Melhor Canção, com o tema ‘Deslocado’.

Este texto foi elaborado pela estagiária Inês Paiva, sob a supervisão da jornalista Tânia Cova.