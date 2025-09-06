Marco Martins torna a reafirma oposição total às jaulas de aquacultura na Ribeira Brava

Marco Martins, líder do movimento independente Ribeira Brava em Primeiro e actual presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, volta a assumir uma posição "firme e intransigente": diz-se "totalmente contra a instalação de novas jaulas de aquacultura na Ribeira Brava, em particular na zona do Calhau da Lapa, freguesia do Campanário".

"Esta não é uma posição recente, mas sim coerente e sustentada ao longo dos últimos anos", refere o movimento em comunicado, que faz uma cronologia:

Dezembro de 2020 — A Assembleia Municipal da Ribeira Brava aprovou uma recomendação, apoiada por Marco Martins, exigindo ao Governo Regional a suspensão e revogação da autorização para novas jaulas.

16 de Dezembro de 2022 — A Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava aprovou por unanimidade um voto de protesto contra a instalação de mais 20 jaulas. Na ocasião, Marco Martins foi peremptório: “Se for necessário, recorreremos aos tribunais para travar esta afronta. A Ribeira Brava não é depósito de más opções políticas.”

Hoje, Marco Martins reforça a sua posição, dirigindo-se directamente ao Governo Regional:

Nem mais uma jaula no mar da Ribeira Brava. Se estas estruturas são assim tão boas para o futuro da Região, que as coloquem na frente-mar do Funchal, de preferência mesmo em frente à Quinta Vigia, para que o próprio Governo sinta na pele as consequências da sua política. Marco Martins

Para o líder do movimento Ribeira Brava em Primeiro, a frente-mar da Ribeira Brava é "património, identidade e futuro, e não pode ser sacrificada em nome de interesses económicos alheios à população local".