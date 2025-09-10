Programa Autárquico do JPP para a capital madeirense disponível para consulta

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal disponibilizou esta quarta-feira, 10 de Setembro, o seu Programa Autárquico 2024-2029 nas plataformas digitais para livre consulta.

Em nota emitida, a cabeça-de-lista da candidatura do JPP à capital madeirense, Fátima Aveiro, lança um convite aos funchalenses para que consultem o documento: “Convido a população do Funchal a aceder ao programa para poderem avaliar por si a qualidade das nossas propostas e as soluções realistas que apresentamos para resolver os muitos problemas que esta vereação PSD/CDS deixou por resolver nos últimos quatro anos."

Fátima Aveiro destaca o facto de ser “o primeiro partido a apresentar um programa para a cidade,” para os próximos quatro anos, acrescentando que se trata de um “trabalho muito rigoroso, que teve a colaboração e os contributos de especialistas e de muitas pessoas que querem transformar o Funchal”.

Segundo o JPP, programa desdobra-se em 12 eixos fundamentais, mas coloca o foco nos problemas que mais preocupam as famílias, os jovens, as classes média e trabalhadora. “Temos soluções realistas para a habitação, o custo de vida, a mobilidade, o trânsito e a pobreza, problemas que foram ignorados pela atual vereação”, referiu a candidata do JPP, apontando como objectivo "uma cidade verde, aprazível, com qualidade de vida, inovação e futuro, que preserve a identidade e valorize o património".

Na sua opinião, o programa reflecte uma “viragem clara na forma e no conteúdo” sobre como a cidade tem sido governada: “O Funchal precisa de uma governação desprendida de vícios, sem orientações da Quinta Vigia, e isso só se consegue com uma mudança corajosa, com soluções transparentes, robustas e sérias. A decisão de não votar sempre nos mesmos, é da nossa exclusiva responsabilidade. O JPP é o único partido com capacidade para mudar o rumo da cidade, e ter um programa e não um conjunto de ideias dispersas ou repetidas, prova a seriedade da nossa candidatura e do projeto que queremos desenvolver com todos os funchalenses.”