Carneiro diz que escrutínio vai ser feito nas autárquicas

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou hoje que o grande escrutínio político sobre a tragédia do elevador da Glória, em Lisboa, vai ser feitonas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Questionado pelos jornalistas sobre se o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, devia ou não demitir-se na sequência do acidente trágico no elevador da Glória, em Lisboa, que matou 16 pessoas e fez mais de 20 feridos, José Luís Carneiro disse que o seu "parecer é aquele que tem de ver com respeito pelo escrutínio daqueles que têm uma eleição própria para fazer o escrutínio do seu presidente da Câmara Municipal de Lisboa".

"Naturalmente que o escrutínio tem de ser feito. A partir de agora, em termos de sede de vereação municipal e também da candidata à Câmara Municipal [Alexandra Leitão], de realizarem esse escrutínio. Mas é um escrutínio que vai ser feito no dia 12 de outubro. Esse é mesmo o grande escrutínio político", disse.

Os restantes escrutínios, "de natureza civil, de natureza criminal", serão realizados por "outras entidades que o realizam (...) à luz da lei", declarou José Luís Carneiro.

Para o secretário-geral do PS, o acidente no elevador da Glória é "um assunto da maior importância para o país".

Carneiro disse que os partidos políticos com responsabilidades nacionais "cumpriram aqueles que são os seus deveres fundamentais".

"Em primeiro lugar o respeito pelo luto das vítimas mortais, dos feridos graves, dos feridos ligeiros, das duas famílias, dos seus amigos e o luto da comunidade nacional e o luto, particularmente, da cidade de Lisboa, porque foi uma tragédia que se abateu sobre o coração de Lisboa. Foi de grande responsabilidade os partidos políticos respeitarem esse luto", opinou.

José Luís Carneiro acrescentou que também tem de haver um tempo para "apurar responsabilidades".

"Há em curso investigações. Investigações desde logo das autoridades que superintendem estes serviços, mas há também em curso -- aliás como é normal -, a investigação desenvolvida pelo próprio Ministério Público e é necessário aguardar por essas investigações", admitiu.

Questionado pelos jornalistas sobre se o presidente da Câmara de Lisboa se devia demitir, como defendeu o ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, Luís Carneiro não respondeu, preferindo destacar a conduta da candidata socialista à Câmara de Lisboa às próximas eleições Autárquicas, Alexandra Leitão.

"Entendo que a doutora Alexandra Leitão tem estado exemplar na gestão deste processo. Tem sido exemplar, porque respeitou o luto e, em segundo lugar, porque também disse que depois do luto iria desenvolver a sua responsabilidade de escrutínio político em articulação com os seus colegas que têm presença na vereação da Câmara Municipal de Lisboa, porque esse é o local, desde logo e em primeiro lugar, onde se realiza o escrutínio de um presidente da Câmara municipal", declarou.

Para Carneiro, a candidata do PS "mostrou um grande sentido de responsabilidade ao respeitar o momento que é de recolhimento, que é de dor e de luto".

A 04 de setembro, José Luís Carneiro anunciava, na rede social X (antigo Twitter), que em consequência da "tragédia ocorrida em Lisboa no elevador da Glória" que iria adiar a Convenção Autárquica do PS agendada para este fim de semana.

"Tomei esta decisão consciente de que o luto pesa sobre a comunidade nacional e pesa de forma dramática sobre Lisboa", apontou.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 22 feridos.

O equipamento é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de 276 metros e é muito procurado por turistas.