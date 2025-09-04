Cruzado Canicense nega acordo e exige validação dos sócios

A Direcção do Grupo Recreativo Cruzado Canicense emitiu esta quinta-feira, 4 de Setembro, um comunicado a reagir à notícia publicada hoje na edição impressa do DIÁRIO, sob o título ‘Santa Cruz e privados resolvem problema junto ao Cruzado Canicense’.

No texto, o clube começa por esclarecer que não confirma a doação de qualquer grupo empresarial, contrariando a informação avançada pela comunicação social no dia 4 de Setembro de 2025.

“Apesar de terem existido conversações entre a Câmara Municipal e a Direcção do Cruzado Canicense, no sentido de proceder à desocupação da estrutura existente há mais de 30 anos, nunca foram acordadas quaisquer condições para tal”, lê-se no comunicado.

A Direcção confirma ainda que, nas conversas iniciais com a autarquia, “depois de proposta uma cedência definitiva, foram abordadas outras hipóteses de cedência mas temporária de uma loja, sem nunca ter sido encontrada uma solução final”.

O clube assegura compreender “a posição da Câmara Municipal e dos empresários em questão”, mas reafirma que defenderá sempre os interesses da instituição, “apenas podendo tomar decisões que sejam validadas pela assembleia geral que representa todos os sócios do clube, facto que também foi comunicado à Câmara Municipal”.

No fecho, a Direcção agradece “à Câmara Municipal de Santa Cruz e às entidades privadas envolvidas o esforço colocado na procura de soluções que valorizem a comunidade”, sublinhando, no entanto, que “relativamente ao Cruzado Canicense, nenhuma deliberação pode ser tomada sem a aprovação formal dos associados”.

O comunicado é assinado pela Direcção do Grupo Recreativo Cruzado Canicense.