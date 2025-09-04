Carris fez ajuste directo por 5 meses com empresa de manutenção

A Carris fez um ajuste direto com a empresa que atualmente assegura a manutenção dos elevadores e ascensores de Lisboa por cinco meses, depois de o contrato público para esse efeito ter terminado no final de agosto.

"É o tempo necessário para lançar novo concurso público", justificou o presidente da Carris, em conferência de imprensa, recordando que o anterior concurso "ficou deserto".

Pedro de Brito Bogas adiantou que um novo concurso público será lançado ainda este mês.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória, causando pelo menos 16 mortos e duas dezenas de feridos.

Segundo informação da Proteção Civil, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, uma das quais acabou por morrer durante a noite.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.