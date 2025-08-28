Sindicato e ARM chegam a acordo

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE- CSRA) chegou a acordo com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM), em relação à revisão do Acordo de Empresa para vigorar em 2025. De acordo com Dario Ferreira, a partir de Setembro já deverá estar a vigorar o novo acordo, com efeitos retroactivos.

"Depois de greves e reuniões, já chegámos a acordo, tal como decidido em plenários com os trabalhadores nos últimos dois dias", afiançou ao DIÁRIO. No entanto, especificou que tal apenas foi possível perante uma reunião tida com a Direcção Regional de Trabalho, no passado dia 26.

Em causa está a actualização salarial dos funcionários, que ficou então acordada, tendo ficado o compromisso entre ambas as partes de que, para o próximo ano, será revisto o valor do subsídio de alimentação. A questão do banco de horas também foi revista.