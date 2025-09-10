PS alerta que "estratégia de luta contra a pobreza não está a ter efeito"

O PS-Madeira esteve, hoje, reunido com a direcção da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal), no âmbito de uma ronda de encontros que esta instituição está a promover com os diferentes partidos políticos, com vista a discutir o problema e encontrar as melhores formas de combater este fenómeno, sobretudo atacando as suas causas.

Numa altura em que nos encaminhamos para as eleições autárquicas, a EAPN apela à urgência de um compromisso político local contra a pobreza e a exclusão social, pelo que, neste encontro, estiveram presentes candidatos do PS a várias autarquias da Região.

No final da reunião, Sofia Canha, candidata à Câmara da Calheta e também deputada à Assembleia da República, não escondeu a sua preocupação com o facto de, como avançou a própria EAPN, a Estratégia Regional de Luta Contra a Pobreza "não estar a ter efeitos". Isto, com a agravante de a respectiva comissão científica não se ter reunido nenhuma vez em quatro anos.

"A estratégia em si não resolve os problemas, mas, se fazemos um plano de acção para actuar sobre os problemas e não se faz qualquer acompanhamento e avaliação por parte da comissão, que é quem percebe melhor do tema, nunca saímos daqui" afirmou a socialista.

Como referiu Sofia Canha, as desigualdades continuam a acentuar-se na Região, precisamente porque não se está a atacar as causas da pobreza. "Isso continua a gerar injustiça social e a manter a indignidade humana que muita gente sente na pele, porque não tem os recursos necessários para as suas necessidades", advertiu, acrescentando que "não é por haver um ou outro apoio, por vezes atribuído de forma pouco criteriosa, que se vai melhorar a situação de pobreza das pessoas".

A candidata do PS à Câmara da Calheta apontou a necessidade de acabar com os ciclos de pobreza nas famílias, sublinhando que esta realidade é inaceitável e não faz qualquer sentido na segunda região mais rica do País. "Tem de haver uma mudança de paradigma no combate à pobreza e tem de ser através da justiça social, através dos salários", vincou, dando conta do facto de 17% dos trabalhadores da Madeira serem pobres.

Sofia Canha asseverou que o PS está, como sempre esteve, comprometido em criar condições para que se combata o problema da pobreza na sua raiz, algo que tem de ser feito com o devido acompanhamento das famílias.