Zelensky alerta que ataque contra a Polónia abriu precedente perigoso

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o lançamento noturno de pelo menos oito drones de ataque russos em direção à Polónia abriu um precedente extremamente perigoso para a Europa.

Zelensky disse, através das redes sociais, que não se tratou de um incidente isolado com um aparelho aéreo não tripulado frisando que se tratou sim do lançamento de, pelo menos, oito drones de ataque.

"Isto é um precedente extremamente perigoso para a Europa", acrescentou o Presidente da Ucrânia, apelando a uma resposta firme dos países do ocidente.

Para o chefe de Estado da Ucrânia, Moscovo ultrapassa sempre os "limites do possível" e, se não receber uma resposta forte, disse, passa para o próximo nível, agravando a situação.

Segundo o Presidente ucraniano, a Rússia utilizou hoje mais de 40 mísseis balísticos e de cruzeiro e 415 drones no último ataque contra a Ucrânia, "que se estendeu à Polónia".

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, as defesas aéreas conseguiram neutralizar 386 drones e 27 mísseis sobre território ucraniano.

Na Ucrânia, nas últimas horas, 16 drones e 21 mísseis não puderam ser intercetados e atingiram 17 locais diferentes.

Uma pessoa morreu na região de Jitomir, no centro da Ucrânia, na sequência do último ataque russo.

Em Varsóvia, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, acusou a Rússia de "provocação em grande escala", após a entrada de drones russos no espaço aéreo da Polónia.

Donald Tusk disse que durante a noite de hoje, a Polónia sofreu a violação do seu espaço aéreo por um número significativo de aparelhos aéreos não tripulados (drones russos).