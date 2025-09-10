PS-Machico cria site para divulgar prioridades e compromissos

O PS Machico criou uma página na internet onde passarão a constar todas as informações relativas ao processo eleitoral para as autárquicas de 12 de Outubro.

No site, os machiquenses podem ter acesso às informações sobre os candidatos aos vários órgãos autárquicos, bem como quais as ideias e os compromissos da candidatura socialista, que, como é sabido, é encabeçada por Hugo Marques.

"Temos uma equipa renovada, que conjuga experiência e compromisso para, com a mesma proximidade e uma nova abordagem, desenvolver um município centrado nas pessoas, socialmente justo e atraente para investimentos", explica o candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico, acrescentando que a aposta no site acaba por ser "mais uma forma de divulgação das soluções defendidas para todo o concelho", complementando a difusão que já é feita pelas redes sociais.

Como reafirma Hugo Marques, entre as prioridades da candidatura socialista encontram-se a habitação, a mobilidade, os rendimentos, a sustentabilidade, a cultura e o turismo, sendo que, no site, os residentes poderão encontrar os principais compromissos para cada uma destas áreas. "Apresentamo-nos a estas eleições com toda a seriedade e empenho para continuar a desenvolver Machico, com políticas centradas nas pessoas. Esse será sempre o nosso foco", afirma o socialista, deixando um apelo à confiança da população.

Saliente-se que Hugo Marques encabeça à lista à Câmara Municipal de Machico, contando na sua equipa com Alberto Olim, Joana Vieira, Paulo Santos, Catarina Franco, Fátima Gouveia e João Franco. Já a lista à Assembleia Municipal é encabeçada por João Bosco.

No que respeita às Juntas de Freguesia, Pedro Viveiros candidata-se por Machico, Emanuel Santos pelo Caniçal, Magno Mendonça por Água de Pena, João Paulo Mendes pelo Porto da Cruz e Gabriel Gouveia por Santo António da Serra.