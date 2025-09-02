Habitação terá "prioridade máxima" com o PS em Câmara de Lobos

Nilson Jardim, candidato socialista à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, apresentou um projecto que coloca a habitação no centro das suas propostas eleitorais, alertando que "a população não pode continuar refém do constante adiamento da resolução dos problemas habitacionais".

O plano do PS prevê dar continuidade aos projectos aprovados no Plano de Recuperação e Resiliência até 2026, abrangendo as 594 famílias identificadas em situação de carência habitacional pela Estratégia Local de Habitação.

Para o horizonte 2030, Jardim propõe uma nova estratégia adaptada aos programas europeus. "Estaremos aptos a concorrer aos fundos dos programas prorrogados no âmbito do '1.º Direito', aos programas de apoio ao arrendamento, ao 'Reabilitar para Arrendar' e aos novos programas de reabilitação e reconversão de imóveis públicos", adianta.

Entre as medidas destacam-se a reabilitação de 98 fogos de habitação social em mau estado na Trincheira, Quinta de Leme, Encosta dos Socorridos, Castelejo e Fontes, isenções fiscais no IMI e IMT, e a criação do Portal do Urbanismo Digital para desburocratizar licenciamentos.