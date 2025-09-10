Parlamento unânime no pesar pelo "trágico acidente" em Lisboa

A Assembleia da República manifestou hoje o seu pesar pelo "trágico acidente" com o elevador da Glória, agradeceu "a abnegação e o espírito de serviço" das equipas de socorro e manifestou solidariedade à cidade de Lisboa.

"No passado dia 3 de setembro, quarta-feira, ocorreu um trágico acidente no Elevador da Glória, em Lisboa. Perderam a vida, na sequência destes acontecimentos, 16 pessoas, entre as quais o guarda-freio e diversos passageiros do veículo. Mais de 20 pessoas ficaram feridas", recorda o voto de pesar aprovado hoje.

O voto de pesar, apresentado e lido pelo presidente da Assembleia da República e ao qual o Governo se associou, foi aprovado por unanimidade em reunião da comissão permanente -- órgão que funciona durante as férias parlamentares. Na sequência da aprovação, foi cumprido um minuto de silêncio.

Com este voto, o parlamento "manifesta profundo pesar pela tragédia", endereça sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas, e faz "votos de pronto restabelecimento" aos feridos.

"Aos bombeiros, aos serviços de emergência, às forças de segurança e aos profissionais de saúde, cuja dedicação permitiu acudir rapidamente à tragédia, agradece a abnegação e o espírito de serviço. E à cidade de Lisboa, cujo coração foi maculado por estes acontecimentos, expressa uma mensagem de proximidade e solidariedade", acrescenta.

Os deputados referem também que, "diante de uma tragédia com estas proporções, ocorrida num lugar icónico da capital, multiplicaram-se, em Lisboa e em todo o país, expressões de consternação e solidariedade, que obtiveram eco um pouco por todo o mundo".

"Entre as vítimas do acidente do Elevador da Glória, há vários portugueses, mas também cidadãos de outras nacionalidades, que se encontravam em visita ao nosso país. Portugal tributa-lhes, também a eles, a dor desta despedida", lê-se no voto.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Entre os mortos, contam-se cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

Na sequência do acidente, o Governo decretou um dia de luto nacional, e a Câmara Municipal de Lisboa três dias de luto municipal.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.