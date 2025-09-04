Assembleia Municipal do Funchal transmite condolências pelo trágico acidente com o Elevador da Glória

O presidente da Assembleia Municipal do Funchal e os deputados municipais manifestam o mais profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória, em Lisboa.

Neste momento difícil, expressamos a nossa solidariedade e compaixão às famílias das vítimas mortais, bem como votos de uma rápida e plena recuperação para todos os feridos. Apresentamos a V. Ex.ª, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, a expressão da nossa solidariedade institucional, extensível a toda a cidade de Lisboa, unindo-nos no sentimento de luto e na esperança de melhores dias”. Assembleia Municipal do Funchal