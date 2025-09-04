Presidente da Alemanha consternado com tragédia em Lisboa

O Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, expressou hoje condolências ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo acidente na quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa, que causou 16 mortos.

Steinmeier disse ter recebido "com grande consternação" a notícia do trágico acidente.

"Partilhamos o luto e a dor nestas horas tão difíceis", escreveu na mensagem endereçada a Marcelo Rebelo de Sousa, citada pela agência de notícias espanhola EFE.

"A minha solidariedade especial está com as famílias e os entes queridos das vítimas. Aos feridos, desejo uma rápida e completa recuperação", acrescentou.

Entre os afetados no acidente, que causou também mais de duas dezenas de feridos, encontram-se pelo menos dois cidadãos alemães.

O elevador descarrilou na quarta-feira pelas 18:00, por causas ainda por determinar.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje.

A câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal.

O elevador da Glória, em funcionamento desde 1885, é operado pela Carris e liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros.

É considerado um dos ícones de Lisboa e muito procurado por turistas.