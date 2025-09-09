Manifestantes incendeiam Parlamento do Nepal

Manifestantes nepaleses incendiaram hoje o Parlamento na capital Katmandu, após a demissão do primeiro-ministro na sequência de protestos que causaram 19 mortos, anunciou um porta-voz da assembleia.

"Centenas de pessoas invadiram o recinto do Parlamento e incendiaram o edifício principal", declarou Ekram Giri, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os incidentes no parlamento ocorrem pouco depois de o primeiro-ministro Sharma Oli se ter demitido, na sequência de uma onda de protestos contra a proibição de acesso às principais plataformas de redes sociais e o aumento da corrupção.