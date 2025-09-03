Câmara de Lisboa decreta três dias de luto municipal

A Câmara de Lisboa decretou hoje três dias de luto municipal pelas vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que fez 15 mortos e 18 feridos, revelou o presidente, Carlos Moedas.

"A Câmara Municipal de Lisboa decreta três dias de luto municipal pelas vítimas do trágico acidente no ascensor da Glória", indicou Carlos Moedas na rede social X.

"Apresento as minhas sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Lisboa está de luto", acrescentou.

O autarca esteve ao início da noite no local do acidente e deslocou-se depois ao Hospital de São José, onde deram entrada nove feridos, cinco dos quais em estado grave e quatro ligeiros.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.