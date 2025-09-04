APAVT manifesta pesar pelo trágico acidente ocorrido no Ascensor da Glória

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) manifestou, esta tarde, o seu profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido no Ascensor da Glória, em Lisboa.

"A Associação apresenta as mais sentidas condolências às vítimas e respetivas famílias, expressando igualmente solidariedade para com todos os que foram direta ou indiretamente afetados. A APAVT reconhece ainda o trabalho exemplar das equipas de socorro, forças de segurança, profissionais de saúde e entidades públicas pela resposta imediata à ocorrência", refere em nota à imprensa.

