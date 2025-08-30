Penálti de Bruno Fernandes dá primeiro triunfo ao Manchester United

Um penálti de Bruno Fernandes, já nos descontos da segunda parte, deu hoje o primeiro triunfo da temporada ao Manchester United, que bateu em casa o Burnley, por 3-2, na terceira jornada da Liga inglesa de futebol.

Depois de ter desperdiçado uma grande penalidade na última jornada, em casa do Fulham (1-1), o médio português teve a responsabilidade de tentar dar o triunfo aos 'red devils' aos 90+7 minutos, mas desta feita não desperdiçou, num encontro em que a equipa treinada por Ruben Amorim, desperdiçou duas vantagens.

À semelhança do jogo em Londres, o Manchester United adiantou-se com um autogolo, do irlandês Josh Cullen (27), com o camaronês Bryan Mbeumo (57) a marcar o outro golo da equipa, após assistência do português Diogo Dalot, tendo o sul-africano Lyle Foster (55) e Jaidon Anthony (66), com 'ajuda' do guarda-redes turco Altay Bayindir, ainda a empatarem para o Burnley.

Os 'red devils' somam assim a primeira vitória da temporada, depois da derrota em casa com o Arsenal e o empate com o Fulham, três dias depois da surpreendente eliminação frente ao Grimsby, do quarto escalão, na Taça da Liga, passando a somar quatro pontos, mais um do que o Burnley.

Ainda sem pontos continua o Wolverhampton, treinado por Vítor Pereira, que foi derrotado em casa pelo Everton, por 3-2, num encontro em que José Sá e Toti Gomes foram titulares nos 'wolves', que viram Rodrigo Gomes, saído do banco, fazer o segundo golo, aos 79 minutos.

O luso-guineense Beto (07 minutos), o senegalês Iliman Ndiaye (33) e Kiernan Dewsbury-Hall (55) marcaram os golos da equipa de Liverpool, com o sul-coreano Hwang Hee-chan (21) ainda a conseguir o empate na primeira parte.

O Wolverhampton é 19.º e penúltimo, com zero pontos, apenas à frente do West Ham, equipa que afastou na Taça da Liga, enquanto o Everton subiu ao quinto posto, com seis.

Após um bom início de temporada e de uma vitória em casa do Manchester City há uma semana, o Tottenham sofreu a primeira derrota, ao ser surpreendido em casa pelo Bournemouth, com o brasileiro Evanilson, ex-jogador do FC Porto, a marcar o único golo da partida, logo aos cinco minutos.

Com esta derrota, os 'spurs' deixam o Arsenal e o campeão Liverpool, que se defrontam no domingo, como as únicas equipas ainda 100% vitoriosas, com o Bournemouth a juntar-se a um grupo de seis equipas com seis pontos, a um do Chelsea, que mais cedo tinha ganhado ao Fulham, de Marco Silva, por 2-0.

Também com seis pontos esta o Sunderland, que venceu em casa o Brentford, por 2-1, graças a uma reviravolta construída nos últimos 10 minutos, com golos dos franceses Enzo Le Fée (82), de penálti, e Wilson Isidor (90+6), depois de o brasileiro Igor Thiago (77) ter dado vantagem aos visitantes.