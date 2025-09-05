Bolsa de Voluntários aproxima-se dos 2 mil inscritos

A Bolsa de Voluntários da Casa do Voluntário conta já com quase 2 mil inscritos — apenas cinco pessoas separam o número atual desta marca simbólica. A iniciativa desenvolve parcerias com 55 instituições, permitindo que quem deseja colaborar possa atuar em áreas tão diversas como educação, saúde, ação social, entre outras.

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a proatividade da Casa do Voluntário e o espírito solidário de todos os voluntários apoiados pela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Esta sexta-feira, a governante visitou as instalações da Casa do Voluntário para conhecer de perto projetos como: Não Ao Desperdício Alimentar (NADA), Porto Santo Inclusivo, Feira das Vontades, Voluntariado de Proximidade, Banco de Bens Doados, Música e Percussão junto de Crianças e Jovens

“Agradeço a todos pelo vosso trabalho. Só com o vosso empenho conseguimos chegar a mais pessoas e continuar a aprimorar esta missão”, sublinhou Paula Margarido, que esteve acompanhada pela vogal do Instituto de Segurança Social, Mara Rodrigues.

Emitidos 221 Cartões de Voluntário

O Cartão de Voluntário, pessoal e intransmissível, identifica e regula a atividade de voluntariado para quem a exerce por períodos superiores a seis meses. Desde 2022, já foram emitidos 221 cartões.

O cartão permite ainda que os voluntários acedam a benefícios, como a isenção de taxas moderadoras na saúde. Atualmente, 21 entidades cooperam com esta medida, incluindo clínicas de saúde, oculistas e farmácias.