Chega promete alargamento do Caminho do Jamboto

O Caminho do Jamboto, na freguesia de Santo António, é “um exemplo gritante” do “rol interminável de promessas não cumpridas pelo PSD ao longo dos anos”, aponta a candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal.

Na sequência de uma visita ao local, o candidato à Junta de Freguesia de Santo António, Nelson Costa Ferreira, apontou que a promessa de alargamento do Caminho do Jamboto “se arrasta há mais de 20 anos sem qualquer resolução”.

“O estado actual do Caminho do Jamboto é um desrespeito inaceitável pela população. Não garante condições de segurança nem de acessibilidade para quem ali reside, sendo particularmente grave para pessoas em cadeira de rodas, pais com carrinhos de bebé e todos os que necessitam de circular com dignidade”, sublinhou por seu turno o cabeça-de-lista do Chega no Funchal.

Luís Filipe Santos diz ainda que com o seu partido “esta obra deixará de ser uma promessa vazia para se tornar realidade”.

“Os moradores de Santo António estão cansados de ouvir promessas que nunca saem do papel. O alargamento do Caminho do Jamboto será uma prioridade da nossa Junta em articulação com a Câmara”, reforçou por sua vez, Nelson Costa Ferreira.

Em comunicado remetido este sábado às redacções, o Chega reitera que “o dossiê do Caminho do Jamboto será estudado com prioridade absoluta e o alargamento será uma das primeiras medidas a concretizar”, caso sejam eleitos.