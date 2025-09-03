Richard Santos reforça sub-23 do Marítimo

No último dia de fecho do mercado de transferências de 'Verão' o Marítimo conseguiu chegar a acordo para a contratação de mais um jovem jogador para reforçar a sua equipa de sub-23 que, esta temporada, está de regresso às provas nacionais, nomeadamente à Liga Revelação.

Richard Santos é assim a cara nova para a formação verde-rubro de sub-23.

O médio brasileiro, de 20 anos, que nas últimoas épocas representou a equipa sub-20 do Linense, no Brasil, vem fortalecer o sector intermédio da equipa orientada por Marcelo Machado.