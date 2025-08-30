Pagamentos do PRR aproximam-se dos 8.800 milhões de euros até quarta-feira

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou quase 8.800 milhões de euros aos seus beneficiários até esta quarta-feira, segundo o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos está agora em 8.799 milhões de euros, mais 41 milhões de euros relativamente à semana anterior.

Este montante corresponde a 40% da dotação e do valor contratado e a 38% do aprovado.

Com os maiores montantes recebidos estão as empresas (3.209 milhões de euros), as entidades públicas (1.840 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.139 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (875 milhões de euros), as escolas (604 milhões de euros), as instituições do ensino superior (353 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (295 milhões de euros), as famílias (262 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (222 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos fixaram-se em 22.661 milhões de euros, acima dos 22.486 milhões de euros reportados na semana passada.

O valor total das aprovações de projetos equivale a 102% da dotação e do montante contratado.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (6.387 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (5.214 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.454 milhões de euros).

Destacam-se ainda empresas públicas (2.982 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros).

Abaixo disto estão as intuições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (766 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (659 milhões de euros) e as famílias (317 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 392.578 candidaturas, sendo que 329.930 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 253.433, mais 242.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.