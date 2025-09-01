Presidente da República expressa solidariedade ao povo afegão após sismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje solidariedade ao "povo afegão afetado pelos devastadores efeitos" de um sismo de magnitude 6 na escala de Richter que ocorreu no domingo.

"O Presidente da República expressa uma mensagem de condolências ao povo afegão afetado pelos devastadores efeitos do sismo que provocou centenas de vítimas mortais e inúmeros feridos", lê-se, na nota publicada no `site´ da Presidência da República.

O sismo de magnitude 6 na escala aberta de Richter ocorreu às 23:47 (20:17 em Lisboa) de domingo e foi seguido por pelo menos dois abalos de magnitude 5,2.

Mais de 800 pessoas morreram e cerca de 2.700 ficaram feridas, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do sismo situou-se a 42 quilómetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar. O hipocentro, a apenas oito quilómetros de profundidade, agravou o nível de destruição.

As províncias orientais de Kunar, Nangarhar, Nuristão e Laghman foram as mais afetadas, com centenas de habitações destruídas.

A ONU e a Cruz Vermelha afegã já mobilizaram operações de emergência, enquanto as autoridades receiam que o número de vítimas aumente à medida que as equipas de resgate consigam aceder às aldeias mais isoladas da cordilheira do Hindu Kush.