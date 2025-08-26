 DNOTICIAS.PT
País

Sismo com magnitude 3,0 sentido na ilha do Faial

None

Um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter foi sentido hoje de madrugada na ilha açoriana do Faial, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 02:14 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 24 quilómetros a oés-sudoeste de Capelo, na ilha do Faial, no grupo Central dos Açores (composto por cinco ilhas: São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira).

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Angústias (concelho da Horta)", é referido.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da Internet.

0
 Comentários