Pelo menos 600 mortos após sismo no Afeganistão

Pelo menos 600 pessoas morreram e cerca de duas mil ficaram feridas após um sismo de magnitude 6 e várias réplicas terem atingido o leste do Afeganistão na noite de domingo, informaram hoje fontes oficiais.

"Nos distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech e Chapi Dara, morreram aproximadamente 600 pessoas, cerca de duas mil ficaram feridas e centenas de casas foram destruídas", disse à agência de notícias EFE Ihsanullah Ihsan, diretor de Informação e Cultura de Kunar, uma das províncias afetadas.

O anterior balanço, feito pelo porta-voz dos serviços de saúde da província de Nangarhar, na fronteira com o Paquistão, Ajmal Darwaish, mencionava, pelo menos, nove mortos e 25 feridos na aldeia de Dar-e-Nour.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do sismo situou-se a 42 quilómetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, e a uma profundidade de apenas oito quilómetros, o que agravou o nível de destruição.

O sismo de magnitude 6 na escala de Richter ocorreu às 23:47 locais (20:17 em Lisboa) e foi seguido por pelo menos dois abalos de magnitude 5,2.

O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, prometeu, em declarações divulgadas pela Tolo News, que as autoridades utilizarão todos os recursos para ajudar a população e que as equipas de resgate das províncias próximas do epicentro do sismo prestarão assistência aos afetados.

Jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP) sentiram os tremores em Cabul durante vários segundos, tal como em Islamabad, a capital do vizinho Paquistão, a 370 quilómetros de distância em linha reta.

Além do sismo principal, foram registados no Paquistão tremores e réplicas, embora nenhuma vítima ou dano material tenha sido confirmado até ao momento, de acordo com a televisão paquistanesa Geo TV.

Na escala de Richter, um sismo com uma magnitude entre 6 e 6,9 é classificado de forte, podendo ser destrutivo numa área de uma centena de quilómetros à volta do epicentro.

O Afeganistão é frequentemente atingido por tremores de terra, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectónicas euroasiática e indiana.

A província de Nangarhar também foi afetada na semana passada por cheias repentinas, que mataram cinco pessoas e causaram danos em terrenos agrícolas e zonas residenciais.