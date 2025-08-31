Liverpool vence Arsenal com livre directo exemplar de Szoboszlai

Um golo de Dominik Szoboszlai permitiu hoje ao Liverpool derrotar em casa o Arsenal, em jogo da terceira jornada da Liga inglesa, com o campeão a manter-se como única equipa 100% vitoriosa.

Num encontro equilibrado, o médio húngaro deu os três pontos aos 'reds', na marcação exemplar de um livre direto, quando estavam decorridos 83 minutos.

Com este triunfo, o Liverpool passou somar os nove pontos possíveis no arranque do campeonato, mais dois do que o Chelsea, a outra equipa ainda invicta, e três de vantagem para Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland e Bournemouth.

Mais cedo, o Manchester City, Bernardo Silva e Matheus Nunes no 'onze' e Ruben Dias a ser lançado na segunda parte, ao perder em casa do Brighton, por 2-1. Mesmo depois de ter estado a ganhar com um golo do norueguês Erling Haaland (34 minutos), a equipa de Pep Guardiola permitiu que James Milner (67), de penálti, e o alemão Brajan Gruda (89) fizessem a reviravolta.

Ainda sem triunfos até hoje, o Brighton passou a somar quatro pontos e ultrapassou o Manchester City na classificação, com a equipa a ter apenas três.

O Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e adversário de FC Porto e Sporting de Braga, perdeu pela primeira vez esta temporada, ao cair em casa perante o West Ham, por 3-0.

Contudo, os golos dos 'hammers', com Mateus Fernandes a titular, surgiram apenas nos minutos finais, por Jarrod Bowen (84), pelo brasileiro Lucas Paquetá (88), de grande penalidade, e por Callum Wilson (90+1).

O West Ham somou os primeiros pontos da temporada, após duas derrotas a abrir a temporada, enquanto o Nottingham Forest tem quatro pontos.