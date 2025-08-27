Szoboszlai encabeça convocados da Hungria para recepção a Portugal

O capitão Dominik Szoboszlai encabeça a convocatória da Hungria para a receção a Portugal, em 09 de setembro, da segunda jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Mundial2026, anunciou hoje a Federação Húngara de Futebol (MLSZ).

Habitual titular do campeão inglês Liverpool, o médio faz parte dos 27 'eleitos' do técnico italiano Marco Rossi, que chamou 14 jogadores a alinhar no estrangeiro, entre os quais o lateral esquerdo Milos Kerkez, contratado este verão pelos 'reds', o defesa central Willi Orbán, dos alemães do Leipzig, e o avançado Roland Sallai, do tricampeão turco Galatasaray.

"Muitas pessoas podem pensar que não temos nada a perder frente a Portugal, mas não é o caso. Temos de dar o nosso melhor e só vamos ter a oportunidade de conseguir um bom resultado se trouxermos à tona o melhor de todos os nossos jogadores, bem como se seguirmos perfeitamente a estratégia, corrermos muito, pressionarmos e formos mais agressivos e se os portugueses não estiverem na melhor forma", analisou Rossi, à frente do comando técnico dos magiares desde 2018, em declarações reproduzidas pela MLSZ.

A Hungria defronta Portugal em 09 de setembro, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), na Puskás Arena, em Budapeste, três dias depois da visita à República da Irlanda, em Dublin, em jogos das duas primeiras jornadas do Grupo F de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2026, que inclui ainda a Arménia, adversária inaugural dos lusos.

O vencedor da 'poule' apura-se diretamente e o segundo classificado ruma ao play-off, sendo que a a equipa das 'quinas', recém-vencedora da Liga das Nações, procura a nona participação, e sétima seguida, na fase final da maior competição planetária de seleções.

A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões.

Lista dos 27 convocados da Hungria:

- Guarda-redes: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Szappanos (Puskás Akadémia) e Balázs Tóth (Blackburn Rovers, Ing).

- Defesas: Bendegúz Bolla (Rapid Viena, Aut), Márton Dárdai (Hertha Berlim, Ale), Milos Kerkez (Liverpool, Ing), Attila Mocsi (Rizespor, Tur), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loic Nego (Le Havre, Fra), Willi Orbán (Leipzig, Ale), Attila Osváth (Paksi), Attila Szalai (Kasimpasa, Tur) e Gábor Szalai (Ferencváros).

- Médios: Áron Csongvai (AIK Solna, Sue), Bence Dárdai (Wolfsburg, Ale), Bence Ötvös (Ferencváros), András Schäfer (Union Berlim, Ale), Callum Styles (West Bromwich Albion, Ing), Dominik Szoboszlai (Liverpool, Ing), Alex Tóth (Ferencváros) e Milán Vitális (Gyori ETO).

- Avançados: Zsombor Gruber (Ferencváros), Dániel Lukács (Puskás Akadémia), Rajmund Molnár (MTK Budapeste), Roland Sallai (Galatasaray, Tur), Barna Tóth (Paksi) e Barnabás Varga (Ferencváros).