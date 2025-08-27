Ana Camacho vence ‘Vozes do Norte’

Ana Camacho, de 20 anos, foi a grande vencedora da 21.ª edição do ‘Festival da Canção Vozes do Norte’ que decorreu ontem no âmbito das festas de São Vicente.

Um evento em noite chuvosa que contou com a participação de 12 concorrentes com a interprete vencedora, natural do Funchal, a cantar ’ I dreamed a dream’, a canção tema do musical ‘Os miseráveis’.

“Estou mesmo feliz”, assumiu ao DIÁRIO a concorrente que passou pelo ‘The Voice Kids’ em 2014 e que já participa neste festival nortenho há algum tempo. Após um interregno considera ser “uma enorme honra” conquistar o júri com uma música “ que é muito sentimental e tem toda uma história impactante por trás”. Aliás, julga que a sua ligação com a música foi decisiva na vitória.

Acho que eu agarrei na música e consegui de certa forma impactar e trazer uma mensagem ao júri. Acho que foi isso e a minha paixão, claro, que notou-se perfeitamente” Ana Camacho

Ana Camacho está há alguns anos no Conservatório e apesar de frequentar a Licenciatura em Gestão quer singrar no mundo musical. “Para mim fará parte do meu dia a dia e claro que futuramente se as portas abrirem vou querer realmente fazer isso na minha vida”, admite.

Mariana Fernandes, natural do concelho do Porto Moniz, como tema ‘Skyfall’ de Adele, foi a segunda classificada, enquanto Sara Abreu, de Câmara de Lobos, foi a terceira, graças à interpretação de ‘Ave Maria’ de Caccini.

A quarta classificada, e simultaneamente a melhor voz vicentina, foi Jennifer Xukthi, que cantou ‘Russian Rolette’ de Rhiana enquanto Miguel Barros foi o últimos dos distinguidos. O concorrente de Santana interpretou ‘Say Something’ de Christina Aguilera.

Francisco Catanho

O espectáculo arrancou com a actuação de Francisco Catanho que conquistou o júri da edição do ano passado deste evento ao interpretar o tema ‘Nessum Dorma’ de Giancomo Puccini.

O júri da edição 21.

A afinação, o ritmo, a voz, a dicção e à vontade em palco foram os cinco aspectos em apreciação pelo júri.

O ‘Festival da Canção Vozes do Norte’ insere-se nas Festas de São Vicente desde 2003 e é organizado pela Casa do Povo de São Vicente.